На Львовщине пьяный полицейский сбил велосипедистку

Нетрезвый сотрудник полиции не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу, где наехал на велосипедистку.

Во Львовской области полицейский, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, насмерть сбил 61-летнюю женщину.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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4 июня около 18:00 возле с. Новый Мылятын Буского района Львовской области полицейский сбил пожилую велосипедистку. По данным прокуратуры, нетрезвый сотрудник Каменка-Буского отдела полиции не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу, где наехал на велосипедистку.

От полученных травм женщина скончалась на месте аварии.

В Галицкий райсуд Львова направлено ходатайство об избрании меры пресечения. Полицейскому объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет, при этом возможно освобождение от наказания с испытательным сроком.

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