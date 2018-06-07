С моста возле метро "Берестейская" на авто упал кусок бетона, пострадал человек - СМИ (фото)

13:31, 07 июня 2018
Происшествия
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С моста возле метро "Берестейская" на автомобиль упал кусок бетона / dtp.kiev.ua

Бетон пробил лобовое стекло автомобиля и ранил пассажира, ему едва не оторвало руку, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

Согласно сообщению, пострдавший госпитализирован, его оперируют. На месте работает следственно-оперативная группа.

Кусок бетона травмировал пассажира автомобиля / фото dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, 4 мая соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский выразил мнение, что конструкция может рухнуть в любой момент. Однако в КГГА отметили, что до 2022 году мост не упадет.

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Теги: #Киев#мост