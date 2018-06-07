С моста возле метро "Берестейская" на авто упал кусок бетона, пострадал человек - СМИ (фото)

Пассажиру автомобиля, который находился возле моста, чуть не оторвало руку.

На проспекте Победы в Киеве с моста возле станции метро "Берестейская" на автомобиль упал кусок бетона.

Бетон пробил лобовое стекло автомобиля и ранил пассажира, ему едва не оторвало руку, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

Согласно сообщению, пострдавший госпитализирован, его оперируют. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 4 мая соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский выразил мнение, что конструкция может рухнуть в любой момент. Однако в КГГА отметили, что до 2022 году мост не упадет.