В Черновцах у здания СБУ прогремел взрыв - СМИ (фото)
11:34, 07 июня 2018Происшествия
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В настоящее время улица перекрыта, водителям советуют заранее планировать другой маршрут движения.
Информации о пострадавших пока нет. / 0372.ua
В Черновцах на улице Шевченко прогремел взрыв возле здания СБУ.
Об этом сообщает местный портал 0372.ua.
В настоящее время улица перекрыта / 0372.ua
В настоящее время улица перекрыта, водителям советуют заранее планировать другой маршрут движения.
Информации о пострадавших пока нет.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве ночью обстреляли из гранатомета ритуальное бюро возле Байкового кладбища. Снаряд застрял в стене ритуального бюро и не взорвался.
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