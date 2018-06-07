В Черновцах у здания СБУ прогремел взрыв - СМИ (фото)

В настоящее время улица перекрыта, водителям советуют заранее планировать другой маршрут движения.

В Черновцах на улице Шевченко прогремел взрыв возле здания СБУ. Об этом сообщает местный портал 0372.ua. В настоящее время улица перекрыта, водителям советуют заранее планировать другой маршрут движения. Информации о пострадавших пока нет. Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве ночью обстреляли из гранатомета ритуальное бюро возле Байкового кладбища. Снаряд застрял в стене ритуального бюро и не взорвался.

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