В Черновцах у здания СБУ прогремел взрыв - СМИ (фото)

11:34, 07 июня 2018
Происшествия
1431 0
Информации о пострадавших пока нет. / 0372.ua

Об этом сообщает местный портал 0372.ua.

В настоящее время улица перекрыта / 0372.ua

В настоящее время улица перекрыта, водителям советуют заранее планировать другой маршрут движения.

Информации о пострадавших пока нет. 

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве ночью обстреляли из гранатомета ритуальное бюро возле Байкового кладбища. Снаряд застрял в стене ритуального бюро и не взорвался.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Черновцы#взрыв#СБУ