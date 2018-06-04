В Киеве ночью обстреляли из гранатомета ритуальное бюро возле Байкового кладбища (фото, видео)

Снаряд застрял в стене ритуального бюро и не взорвался.

В Киеве ночью неизвестный выстрелил из гранатомета в ритуальное бюро возле Байкового кладбища.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в полицию в 04:15 позвонил охранник ритуального заведения и сообщил, что на ул. Волжской Голосеевского района столицы он услышал звук, похожий на взрыв.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники и кинологи. По указанному адресу правоохранители обнаружили, что снаряд застрял в стене ритуального бюро и не взорвался. Работники полиции оцепили территорию, прилегающую к месту совершения преступления. Взрывотехники обезвредили боеприпас.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

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По окончании осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертное исследование. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, под Киевом расстреляли Range Rover криминального авторитета, водитель погиб.