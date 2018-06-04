Под Киевом расстреляли Range Rover криминального авторитета, водитель погиб (фото)
Сегодня ночью в селе Гореничи под Киевом в автомобиле Range Rover было обнаружено тело 23-летнего жителя столицы с огнестрельными ранениями.
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Как сообщает Отдел коммуникации Национальной полиции в Киевской области, тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи.
Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.
В то же время источники издания "Обозреватель" сообщают, что в автомобиле находился вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как "Лича"). При этом указывается, что Лищенко бежал из авто в лесопосадку во время стрельбы.
Установлено, что он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в с. Гореничи (в доме сейчас проводится обыск).
Как сообщал УНИАН, ранее в Украине задержали грузинского криминального авторитета "Сумбата Тбилисского".