На пункте пропуска "Новотроицкое" обнаружили в топливном баке авто 20 бутылок с "травкой"

Тайник обнаружил служебный пес, после чего пограничники провели углубленный осмотр.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на КПВВ "Новотроицкое" выявили автомобиль со спрятанными в топливном баке 20 полуторалитровыми бутылками с серо-зеленой "травкой".

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Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным пограничников, на автомобиль "ГАЗ", которым управлял гражданин Украины 1982 года рождения, среагировала обученная на поиск наркотиков служебная собака, после чего автомобиль вывели из общего потока для углубленного осмотра.

В ходе проверки группа обнаружила оборудованный в топливном баке автомобиля тайник, после открытия которого при помощи технических средств было найдено около 20 полуторалитровых бутылок с серо-зеленой "травкой", которая скорее всего является марихуаной.

Водителя автомобиля и найденные бутылки передали представителям Национальной полиции, выявленное вещество направили на экспертизу, где также будет установлен его вес, отметили в ГПСУ.