Педагоги-наркодилеры: на Львовщине супруги-учителя продавали ученикам наркотики (фото, видео)

На Львовщине супруги-учителя продавали ученикам наркотики. Об этом сообщает полиция области.

"Они наладили канал ввоза наркотиков и психотропов из стран ЕС в Украину. У злоумышленников изъята партия наркотических и психотропных веществ стоимостью более четверти миллиона гривень по ценам «черного» рынка. Открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за сбыт наркотиков", - говорится в сообщении.

Один из педагогов преподавал основы безопасности жизнедеятельности и историю, а другой – английский язык.

Оперативники изъяли у супругов значительную партию наркотических и психотропных веществ. Среди изъятого, в частности – 100 г амфетамина, 0,5 л опия ацетилированного и 100 г опия экстракционного.

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"Кроме того, изъято более 100 таблеток наркотического лекарственного средства «Subutex» и 57 флаконов лекарственного средства «Тропикамид», а также более 150 таблеток лекарственного средства с содержанием прекурсора «псевдоэфедрин». Этот препарат используется для изготовления метамфетамина. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет свыше 250 тысяч гривен", - добавили в ведомстве.

Сейчас мужчину и женщину арестовали.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили банду, которая пересылала наркотики почтой в "киндер-сюрпризах".