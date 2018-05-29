На Кировоградщине автобус с шахтерами врезался в грузовик - есть пострадавшие (фото)

От удара автобуса перевернулся авторефрижератор с баллонами кислорода.

В Кировоградской области попал в ДТП автобус госпредприятия «ВостокГОК», который перевозил горняков Ингульской шахты. Пострадавшие в инциденте люди госпитализированы.

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Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня утром автобус ГП «ВостокГОК», который перевозил горняков Ингульской шахты на рабочее место, врезался в авторефрижератор, который от удара перевернулся (с баллонами кислорода). Есть травмированные, сейчас их доставляют в больницу», – отметил он.

По словам Волынца, авария могла иметь гораздо более страшные последствия, ведь авторефрижератор в перевернутом состоянии может принести немало проблем.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области в воскресенье, 27 мая, около 23:45 на автодороге Подволочиск-Киев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, еще трое были госпитализированы.