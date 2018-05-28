Авто наизнанку: на Тернопольщине в аварии погибли двое людей, еще трое пострадали (фото)

20:24, 28 мая 2018
Происшествия
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На Тернопольщине автомобиль врезался в дерево / фото tp.npu.gov.ua

В Тернопольской области в воскресенье, 27 мая, около 23:45 на автодороге Подволочиск-Киев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, еще трое были госпитализированы.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Отмечается, что водитель автомобиля Volkswagen Passat на участке между селами Ивановка и Качановка Подволочиского района не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. На момент аварии в авто, кроме водителя, находилось четверо пассажиров - все жители села Ивановка.

"В результате удара водитель и девятнадцатилетний пассажир погибли на месте ДТП", - отметили в полиции.

Сообщается, что трое пострадавших были госпитализированы, их состояние медики характеризуют как очень тяжелое.

В результате ДТП на Тернопольщине погибли два человека / фото tp.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, на Сумщине пьяный водитель въехал в группу детей, погиб 2-летний мальчик.

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Теги: #ДТП#Тернопольщина