Авто наизнанку: на Тернопольщине в аварии погибли двое людей, еще трое пострадали (фото)
В Тернопольской области в воскресенье, 27 мая, около 23:45 на автодороге Подволочиск-Киев произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, еще трое были госпитализированы.
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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
Отмечается, что водитель автомобиля Volkswagen Passat на участке между селами Ивановка и Качановка Подволочиского района не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. На момент аварии в авто, кроме водителя, находилось четверо пассажиров - все жители села Ивановка.
"В результате удара водитель и девятнадцатилетний пассажир погибли на месте ДТП", - отметили в полиции.
Сообщается, что трое пострадавших были госпитализированы, их состояние медики характеризуют как очень тяжелое.
Как сообщал УНИАН, на Сумщине пьяный водитель въехал в группу детей, погиб 2-летний мальчик.