В Запорожье полицейский и его гражданская жена продавали метамфетамин

Участковый офицер Заводского отделения полиции Запорожья и его сообщница сбывали метамфетамин на территории областного центра.

В Запорожье сотрудники полиции совместно с прокуратурой области задержали полицейского по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области.

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Работники Запорожского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию о том, что группа лиц, в состав которой входит полицейский, занимается сбытом психотропного вещества на территории Запорожья.

В ходе проверки установлено, что участковый офицер Заводского отделения полиции Запорожья и его гражданская жена сбывали особо опасное психотропное вещество - метамфетамин. Преступная деятельность правоохранителя и его сообщницы задокументирована. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемых задержали вчера, 24 мая.

Прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Как сообщал УНИАН, ранее киевский "опер", "крышевавший" наркоторговцев, при задержании разбил несколько авто.