Киевский "опер", "крышевавший" наркоторговцев, при задержании разбил несколько авто (фото)

Во время задержания 28-летний старший лейтенант полиции оказывал сопротивление и повредил несколько автомобилей.

В Киеве задержали наркоторговцев и старшего лейтенанта полиции, который «крышевал» их.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, в ходе негласных следственных действий было установлено, что распространитель опия ацетилированного последние полгода ежемесячно платил правоохранителю дань за возможность беспрепятственно продавать наркотики в Киеве и области.

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Во время задержания мужчина сообщил правоохранителям, что именно сегодня должен уплатить денежные средства работнику полиции.

В дальнейшем в ходе спецоперации вечером 1 марта при получении денежных средств был задержан оперуполномоченный Главного управления Нацполиции в Киевской области, который и способствовал «крышеванию» наркобизнеса.

Во время задержания 28-летний старший лейтенант начал оказывать сопротивление представителям оперативных спецслужб и пытался скрыться от правоохранителей на собственном автомобиле, повредив авто, которыми были перекрыты пути «отхода».

Всего по результатам операции были задержаны двое наркоторговцев по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) и работник полиции - по ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения.