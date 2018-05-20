ДТП со смертельным исходом: во Львовской области водитель иномарки сбил двух парней

21:52, 20 мая 2018
Происшествия
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Во Львовской области водитель иномарки совершил наезд на двух парней / фото PMG.ua

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 20 мая, около 1:06, в г. Верхнее Синевидное.

31-летний житель Ивано-Франковска, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на двух пешеходов, местных жителей, которые перебегали дорогу вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм 17-летний парень погиб на месте происшествия, другой, 20-летний юноша, госпитализирован в Сколевскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Причины происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: #ДТП#смертельное ДТП