ДТП со смертельным исходом: во Львовской области водитель иномарки сбил двух парней

Согласно информации ОГА, 31-летний житель Ивано-Франковска совершил наезд на жителей Верхнее Синевидное, которые перебегали через дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В Сколевском районе Львовской области в результате ДТП погиб 17-летний парень, еще один юноша с травмами госпитализирован.

Читайте такжеПод Николаевом вылетел с трассы микроавтобус: погибли пять человек (фото)

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 20 мая, около 1:06, в г. Верхнее Синевидное.

31-летний житель Ивано-Франковска, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на двух пешеходов, местных жителей, которые перебегали дорогу вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм 17-летний парень погиб на месте происшествия, другой, 20-летний юноша, госпитализирован в Сколевскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Причины происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.