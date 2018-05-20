Смертельное ДТП: под Киевом автобус сбил детей на переходе
18:56, 20 мая 2018Происшествия
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Одна из девушек погибла на месте.
Под Киевом автобус сбыл детей на переходе / фото УНИАН
В Борисполе Киевской области автобус сбил двух несовершеннолетних девушек, которые ехали по пешеходному переходу на роликах.
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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Одна из девушек погибла на месте. Автобус протянул ее под колесами еще 20 метров. Другая девушка находится в тяжелом состоянии, ее госпитализировали.
По предварительной информации, водитель автобуса тормозил, но не смог избежать столкновения.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, в Николаевской области на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошла авария - перевернулся и врезался в дерево микроатобус, в результате чего погибли 5 человек.
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