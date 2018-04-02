Во Львове полиция опровергла информацию о поджоге польского автобуса

Ранее была обнародована информация, что подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками.

Информация о поджоге польского автобуса во Львове оказалась ложной.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Национальной полиции в Львовской области.

"Сегодня в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что якобы "01.04.2018 около 02:00 вблизи Стрыйского автовокзала, неизвестные лица подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками, сейчас на месте происшествия полиция и пожарные автобус потушили, никто из людей не пострадал".. Никаких подобных обращений в подразделения Главного управления Национальной полиции во Львовской области не поступало", - говорится в сообщении.

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Как известно, вчера была обнародована информация, что подожгли польский автобус. Инцидент якобы произошел ночью возле Стрыйского автовокзала.

Ранее в декабре 2017 года в Львове взрывчаткой повредили польский туристический автобус.