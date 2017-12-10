В Львове взрывчаткой повредили польский туристический автобус, в МИД заявили о провокации (фото)

Во Львове неизвестные повредили польский туристический автобус.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, ночью, 9 декабря, на кольцевой дороге Львова на стоянке одного из отелей был поврежден автобус, который осуществлял экскурсионное перевозки польских туристов во Львов.

«Пустомытовская райгосадминистрация принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить беспрепятственное возвращение иностранцев на родину», - говорится в сообщении ОГА.

Как написал на своей странице Facebook председатель Львовской ОГА Олег Синютка, он расценивает этот случай как провокацию, но считает, что «рассорить украинский и польский народы провокаторам не удастся».

«Сегодня ночью произошел досадный инцидент. Автобус, перевозивший польских туристов во Львов, поврежден. В унисон позиции МИД и министра Климкина осуждаю действия неизвестных. Считаю, это сделано, чтобы сорвать визит Президента Польши в Украину и внести разлад в отношения между соседями», - написал Синютка.

В отделе коммуникации Нацполиции области сообщили, что в Пустомытовский отдел полиции сегодня, 10 декабря, поступило сообщение о том, что на стоянке у гостиницы, расположенной в одном из сел Пустомытовского района, неизвестные ночью повредили припаркованный автобус с номерами иностранной регистрации.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в ночь с 9 на 10 декабря неизвестные повредили внешнюю обшивку багажного отделения и боковое стекло автобуса MAN.

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Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сейчас во Львовской ОГА и Нацполиции отказываются сообщать, какие именно повреждения получил польский туристический автобус и по какой правовой квалификации рассматривается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщил Игорь Зинкевич в Facebook, "неизвестным взрывным устройством повредили внешнюю обшивку и боковое стекло автобуса марки МАN, польской регистрации".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил провокацию и назвал попыткой сорвать визит президента Польши Анджея Дуды в Украину. Об этом он написал в Twitter.

"Решительно осуждаю провокацию в отношении польского автобуса,который находился на парковке недалеко от Львова.Обошлось без жертв!Кто-то назойливо пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит Президента А.Дуды.Сделаем все,чтобы расследовать этот инцидент.А провокаторам скажу - не получится" - написал министр.

Ранее во Львове на форуме чиновник устроил скандал из-за карты с оккупированным Донбассом.