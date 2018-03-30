В Днепре разоблачили четырех коммерсантов, которые финансировали террористов «ДНР»

Во время обысков в офисном помещении дельцов сотрудники СБУ изъяли 5,5 млн грн наличных, финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, с доказательствами проведения нелегальных финансовых сделок.

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины 23 марта разоблачили четырех коммерсантов, которые финансировали террористическую организацию так называемой «ДНР».

Об этом сегодня сообщили в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что местный житель вместе с сообщниками организовал нелегальный бизнес в одном из арендованных офисов областного центра.

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«Несколько раз в неделю в офис приезжали «курьеры» с временно неподконтрольной украинской власти территории, которые доставляли наличные гривни для конвертации в иностранную валюту. Нелегальную покупку валюты по курсу ниже установленного Нацбанком за «старые связи» организовывал бывший банковский работник. Оперативники спецслужбы задокументировали, что противоправную деятельность контролировали главари одного из незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР», - говорится в сообщении.

Часть «отмытых» денег направлялась на финансовое и материальное обеспечение террористической группировки.

Во время обысков в офисном помещении дельцов сотрудники СБУ изъяли 5,5 млн грн наличных, финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, с доказательствами проведения нелегальных финансовых сделок.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы) продолжаются неотложные следственные действия.