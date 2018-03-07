На Киевщине нашли тайный бункер-нарколабораторию

В Бункере правоохранители изъяли наркотики и оружие: автоматы Калашникова, автоматические пистолеты, гранаты, противотанковую мину и 200 патронов различного калибра.

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность нарколаборатории, которая располагалась в бункере.

Читайте такжеВзрыв авто на Броварском проспекте в Киеве: гранату в СБУшника бросил экс-"беркутовец" (фото)Как сообщили в пресс-центре СБУ, в одном из сел Вышгородского района, на территории бывшего предприятия по переработке древесины, действовала лаборатория по производству метадона и амфетамина.

«Дельцы обустроили производство в специально построенном бункере, площадью почти 140 квадратных метров, на глубине 4 метра», - говорится в сообщении.

Во время обысков в лаборатории правоохранители обнаружили почти 1 кг метадона, 0,5 кг амфетамина, 500 растений «коки», которые злоумышленники планировали использовать для синтеза в изготовлении кокаина.

Сотрудники спецслужбы также изъяли оружие: автоматический пистолет «Стечкина», пистолет-пулемет Дегтярева, два автомата Калашникова, подствольный гранатомет, 17 гранат ВОГ и РГД, противотанковую мину с запалом и 200 патронов различного калибра.

На месте правоохранители задержали одного из злоумышленников – жителя Киевской области, ему объявлено о подозрении. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили в частном доме в селе Комаровка (Киевская область) плантацию элитной конопли, которую создали двое жителей столицы.