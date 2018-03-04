Под Киевом нашли тайную плантацию элитной конопли (фото)

«Садоводы» построили для выращивания целую систему: с вытяжкой, вентилятором и капельной системой полива.

Правоохранители обнаружили в частном доме в селе Комаровка (Киевская область) плантацию элитной конопли, которую создали двое жителей столицы.

Читайте такжеНа Волыни предотвратили ввоз в Украину 1 килограмма кокаина стоимостью $150 тысячКак сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, макаровская полиция получила подозрительную информацию от местных жителей. Недовольные жители рассказали, что из колодца регулярно исчезает вода после приезда новых соседей.

Оказалось, что несколько месяцев назад двое киевлян купили в селе старый дом. В доме никто не проживал, однако хозяева наведывались в него на каждый третий день. Каждый раз после таких визитов люди испытывали нехватку питьевой воды.

«В ходе отработки информации в поле зрения местной полиции попали двое жителей столицы. Во время санкционированного обыска неприметного дома полицейские обнаружили посевы элитной конопли. По словам специалистов получали незаконный урожай из достаточно дорогого семени, происхождение которого сейчас устанавливается», - указано в сообщении.

Отмечается, что внутри была построена целая система, настроенная на непрерывный процесс выращивания: конопля в горшках - от маленькой до почти созревшей, стены дома в алюминиевой фольге, вытяжка, вентилятор, капельная система полива. Посевы и оборудование сейчас изымаются.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст.310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Одного злоумышленника правоохранители задержали на месте преступления, его сообщника – по месту проживания в Киеве. Продолжаются следственные действия.

Ранее в Киеве разоблачили организатора и участников преступной группы, которые наладили сбыт каннабиса через почтовые отделения. Наркотики пересылали по почте в "киндер-сюрпризах".