Метель в Одесской области: в ДТП погиб чиновник городского совета
10:19, 01 марта 2018Происшествия
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Погиб начальник финансового управления города Виктор Георгиевич Минчев.
В Одесской области сохраняются сложные погодные условия / фото УНИАН
В Одесской области 28 февраля в результате аварии погиб начальник финансового управления Белгород-Днестровской городского совета Виктор Минчев.
Об этом сообщила мэр города Алла Гинак на своей странице в Facebook. "Последний день зимы -снегопад! Сегодня в автокатастрофе погиб начальник финансового управления города Виктор Георгиевич Минчев! Я выражаю свои искренние соболезнования семье Виктора Георгиевича", - написала она.
Иномарка, в которой находился 48-летний Минчев, столкнулась с другим автомобилем в районе населенного пункта Прибрежное, по дороге в пгт Затока. Минчев умер в результате полученных травм.
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