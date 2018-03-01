Метель в Одесской области: в ДТП погиб чиновник городского совета

Погиб начальник финансового управления города Виктор Георгиевич Минчев.

В Одесской области 28 февраля в результате аварии погиб начальник финансового управления Белгород-Днестровской городского совета Виктор Минчев.

Об этом сообщила мэр города Алла Гинак на своей странице в Facebook. "Последний день зимы -снегопад! Сегодня в автокатастрофе погиб начальник финансового управления города Виктор Георгиевич Минчев! Я выражаю свои искренние соболезнования семье Виктора Георгиевича", - написала она.

Иномарка, в которой находился 48-летний Минчев, столкнулась с другим автомобилем в районе населенного пункта Прибрежное, по дороге в пгт Затока. Минчев умер в результате полученных травм.

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