Метель в Одесской области: в ДТП погиб чиновник городского совета

10:19, 01 марта 2018
Происшествия
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В Одесской области сохраняются сложные погодные условия / фото УНИАН

Об этом сообщила мэр города Алла Гинак на своей странице в Facebook. "Последний день зимы -снегопад! Сегодня в автокатастрофе погиб начальник финансового управления города Виктор Георгиевич Минчев! Я выражаю свои искренние соболезнования семье Виктора Георгиевича", - написала она.

Иномарка, в которой находился 48-летний Минчев, столкнулась с другим автомобилем в районе населенного пункта Прибрежное, по дороге в пгт Затока. Минчев умер в результате полученных травм.

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