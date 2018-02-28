Взрыв в одесском троллейбусе: пассажиры в панике покидали транспорт (видео)
10:15, 28 февраля 2018Происшествия
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Как сообщают очевидцы, под одним из пассажиров взорвалась печка. После этого в салоне транспорта скопился едкий дым.
Пострадавших нет / фото oget.od.ua
В Одессе задымился троллейбус, курсирующий по 4 станции Большого Фонтана.
Об этом пишет Infoport. Как сообщают очевидцы, под одним из пассажиров взорвалась печка. После этого в салоне транспорта скопился едкий дым.
ВИДЕО: YouTube Infoport
"Все пассажиры начали бежать в сторону дверей. Пострадавших нет. Однако некоторые пассажиры жалуются на тошноту и головокружение", - отмечается в сообщении.
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