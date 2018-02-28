Взрыв в одесском троллейбусе: пассажиры в панике покидали транспорт (видео)

10:15, 28 февраля 2018
Происшествия
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Пострадавших нет / фото oget.od.ua

Об этом пишет Infoport. Как сообщают очевидцы, под одним из пассажиров взорвалась печка. После этого в салоне транспорта скопился едкий дым.

ВИДЕО: YouTube Infoport

"Все пассажиры начали бежать в сторону дверей. Пострадавших нет. Однако некоторые пассажиры жалуются на тошноту и головокружение", - отмечается в сообщении.

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