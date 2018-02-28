В Киеве задержали вооруженную банду угонщиков элитных авто (фото)

В гараже злоумышленников правоохранители обнаружили внедорожник, который находился в розыске, а также запчасти к неустановленной иномарке.

В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась разбоями и угоном элитных автомобилей. При обыске в гараже злоумышленников, кроме угнанного авто, было найдено оружие и пакетик с веществом, похожим на наркотическое.

Читайте такжеУ заместителя главы Нацполиции угнали LexusКак сообщает пресс-служба киевской полиции, неделю назад к правоохранителям обратился мужчина с заявлением об угоне авто «Хонда», который он оставил возле дома на проспекте Курбаса. Оперативники начали поиски машины.

Отмечается, что во время отработки информации сотрудники уголовного розыска столичного главка установили, что к похищению иномарки причастны четверо киевлян. После выяснения их места нахождения правоохранители задержали злоумышленников.

Задержаны жители столицы, 1990, 1994, 1996 и 1986 годов рождения. Работники полиции также отрабатывают информацию относительно их причастности к разбойному нападению на столичное кафе, откуда похитили оргтехнику. Кроме того, ранее полицейские арестовали их организатора за угон автомобиля у жительницы Печерского района столицы.

«Следователи Святошинского управления полиции провели обыски по месту жительства фигурантов и в гараже. Там полицейские обнаружили автомобиль «Хонда», а также запчасти к «БМВ», помповое ружье, пистолет иностранного производства и пакетик с веществом, похожим на наркотическое. Изъятое направили на экспертизу», - указано в сообщении полиции.

Правоохранители расследуют преступление по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, 5 февраля сообщалось, что сотрудники полиции выявили и задержали другую группу похитителей элитных автомобилей.