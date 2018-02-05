В Киеве "на горячем" задержали банду угонщиков элитных автомобилей (фото, видео)

Над выявлением участников преступной группы и разоблачением их деятельности работники уголовного розыска столицы работали несколько месяцев.

Сотрудники полиции выявили и задержали группу угонщиков элитных автомобилей.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, над установлением участников этой группы и разоблачением их преступной деятельности сотрудники уголовного розыска столицы работали несколько месяцев.

В ночь на 5 февраля правоохранители успешно задержали трех иностранцев, которые похитили внедорожник.

Отмечается, что после полуночи злоумышленники подошли к припаркованному во дворе на улице Механизаторов «Range Rover», разбили стекло двери и отошли в тень. Через некоторое время, убедившись, что их действия не заметили, они воспользовались специальным устройством для программирования (прописывания) ключей, завели машину и поехали.

Читайте такжеВ Киеве на Позняках произошла драка со стрельбой (видео)Внедорожник отогнали в гараж, за несколько кварталов от места совершения преступления злоумышленники оставили угнанный автомобиль, пересели в свою машину и хотели уезжать, но их задержали сотрудники уголовного розыска.

Установлено, что гараж иностранцы арендовали без официальных документов за 1500 гривен в месяц.

Задержанные обоснованно подозреваются в совершении еще трех угонов элитных транспортных средств в Киеве: двух автомобилей «Toyota» и «Infiniti». Продолжаются следственные действия.

«Следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции задокументировала правонарушения. Трех граждан другого государства, 1971, 1979 и 1983 годов рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Старейшего из них в 2016 году столичные оперативники задерживали в группе похитителей элитных автомобилей. По решению суда он отбыл наказание в виде одного года тюремного заключения. Два его сообщника с временными свидетельствами на проживание пересекли границу Украины в апреле этого года», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в прошлом году в Киеве у известной украинской певицы, модели и звезды Playboy Даши Астафьевой угнали автомобиль.