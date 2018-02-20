Кровавое ДТП с участием маршруток в Киеве: один из перевозчиков работал нелегально - СМИ
Одна из маршруток, которая стала участником кровавого ДТП на улице Елены Телиги в Киеве, работала нелегально.
Как выяснили журналисты программы "Гроши", с перевозчиком по 242 маршруту КГГА уже давно разорвала договор.
Очевидцы отмечают, что водители маршруток в час пик решили устроить гонки, в результате чего один из водителей не справился с управлением и протаранил другой автомобиль. При этом пассажиры микроавтобуса делали водителю замечания, рассказал очевидец.
Отмечается, что для одного из водителей это уже второе ДТП за последний месяц.
Напомним, ДТП произошло в пятницу, 16 февраля. В результате столкновения двух маршруток пострадало 15 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
После ДТП в КГГА пообещали провести жесткие проверки всех городских перевозчиков и в случае выявления нарушений применить к ним бескомпромиссные санкции.