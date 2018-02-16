В Киеве произошло ДТП с участием двух маршруток: много пострадавших (фото, видео)

В общей сложности пострадали 12 человек: двух доставили в больницу, десяти помощь оказали без госпитализации.

В Киеве в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух маршруток пострадали 12 человек, двое из них тяжело травмированы.

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Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в результате столкновения маршруток в Киеве тяжело травмированы два человека. Автопроисшествие произошло на улице Елены Телиги.

«Пострадавших с серьезными травмами госпитализировали. Устанавливаются обстоятельства аварии. Предварительно известно: обе маршрутки двигались в попутном направлении. Вероятно, один из водителей подрезал другого - и автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехало на тротуар и врезалось в дерево», - говорится в сообщении.

Одна из них, которая направлялась по маршруту 242, на большой скорости хотела перестроиться из своей полосы и при этом подрезала другой "Богдан", который двигался по маршруту 500. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на слова свидетелей происшествия.

В настоящее время известно, что в автопроисшествии всего пострадали 12 человек: двух доставили в больницу, еще десяти помощь оказали без госпитализации.