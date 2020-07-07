Отрицавший опасность COVID-19 президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару, который с начала пандемии отрицал опасность коронавируса и фактически саботировал в стране национальный карантин, заразился коронавирусной инфекцией.
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Как сообщает Associated Press, сам президент подтвердил свой диагноз журналистам.
«В целом, я в порядке. Я даже хотел прогуляться здесь, но медицинские рекомендации этого не позволяют», – заявил Болсонару.
Отмечается, что президент часто появлялся на публике, где пожимал руки и активно общался с толпой, временами – без маски. Сам Болсонару говорил, что его спортивное прошлое защитит его от коронавируса, и он перенесет его как легкий грипп.
Он также повторил свой аргумент о том, что способа предотвратить инфицирование 70% населения нет, и что карантинные меры, которые вводят в Бразилии местные власти, могут в итоге принести больше вреда, чем пользы.
Ранее Болсонару рассказал о начале болезни в интервью одному из телеканалов. У него высокая температура и пониженный уровень кислорода, впрочем МРТ легких, по его словам, никаких проблем не обнаружило.
Сейчас Бразилия на втором месте в мире по количеству выявленных случаев коронавирус - свыше 1 миллиона 600 тысяч. Умерли более 65-ти тысяч человек.
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