Отрицавший опасность COVID-19 президент Бразилии заразился коронавирусом

Болсонару верил, что его спортивное прошлое защитит его от болезни.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который с начала пандемии отрицал опасность коронавируса и фактически саботировал в стране национальный карантин, заразился коронавирусной инфекцией.

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Как сообщает Associated Press, сам президент подтвердил свой диагноз журналистам.

«В целом, я в порядке. Я даже хотел прогуляться здесь, но медицинские рекомендации этого не позволяют», – заявил Болсонару.

Отмечается, что президент часто появлялся на публике, где пожимал руки и активно общался с толпой, временами – без маски. Сам Болсонару говорил, что его спортивное прошлое защитит его от коронавируса, и он перенесет его как легкий грипп.

Он также повторил свой аргумент о том, что способа предотвратить инфицирование 70% населения нет, и что карантинные меры, которые вводят в Бразилии местные власти, могут в итоге принести больше вреда, чем пользы.

Ранее Болсонару рассказал о начале болезни в интервью одному из телеканалов. У него высокая температура и пониженный уровень кислорода, впрочем МРТ легких, по его словам, никаких проблем не обнаружило.

Сейчас Бразилия на втором месте в мире по количеству выявленных случаев коронавирус - свыше 1 миллиона 600 тысяч. Умерли более 65-ти тысяч человек.

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