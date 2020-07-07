Президент Бразилии, который отрицает опасность коронавируса, заявил, что у него есть симптомы

Президент Бразилии заявил, что имеет симптомы COVID-19. Жаир Болсонару с начала пандемии отрицал опасность коронавируса и критиковал карантинные меры, а на днях наложил вето на закон об обязательных масках в общественных местах, говорится в сюжете ТСН.

О начале болезни он рассказал в интервью одному из телеканалов - у Болсонару высокая температура и пониженный уровень кислорода, впрочем МРТ легких, по его словам, никаких проблем не обнаружило. Результаты теста президента Бразилии станут известны сегодня.

Болсонару регулярно появлялся на публичных мероприятиях без маски и игнорировал дистанцию. Сейчас Бразилия на втором месте в мире по количеству выявленных случаев коронавирус - свыше 1 миллиона 600 тысяч. Умерли более 65-ти тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Бразилии тысячи протестующих вышли на акции против действий президента Жаира Болсонару, который игнорирует смертельную пандемию COVID-19.