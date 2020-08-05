Польза тахини: как кунжутная паста влияет на здоровье человека

Поедая тахини, можно забыть о высоком уровне «плохого» холестерина и сопутствующих ему сердечно-сосудистых недугах.

Тахини - это паста из измельченных кунжутных семян. Обычно ее добавляют в разные блюда или мажут на хлеб, делая бутерброды. В ней множество полезных витаминов, минералов.

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Какие именно витамины и как тахини влияет на здоровье, пишет medikforum.

Состав тахини

В кунжутной пасте есть витамины В1, В2, В3, В9, В5, а также медь, фосфор, марганец, кальций и цинк. Это довольно калорийный продукт — 570 калорий на 100 граммов. Но в чистом видее ее вряд ли можно съесть много из-за специфического вкуса. Ее принято добавлять в блюда, мазать на хлеб.

Пользы кунжутной пасты

В тахини содержится много антиоксидантов. Они нейтрализуют свободные радикалы и защищают от образования хронических болезней.

Кунжутную пасту полезно есть при развитии остеоартрита. Она прекрасно защитить от возрастных деформаций, положительно отразится на состоянии костей, мышц и суставов.

Употребляя тахини, можно забыть о высоком уровне «плохого» холестерина и сопутствующих ему сердечно-сосудистых недугах. В кунжуте, из которого делают пасту, много железа, а это польза для людей с железодефицитной анемией. Благодаря продукту можно избавиться от хронической усталости.

Кунжутная паста благотворно влияет на работу мозга и нервов. Она является защитником от нейродегенеративных заболеваний — деменции, болезни Альйгеймера.

Немало пользы в продукте для желудочно-кишечного тракта. Большое количество калорий позволяет надолго утолить голод. А богатый состав улучшит обмен веществ, поможет скинуть лишний вес без проблем.

Поджелудочная железа и печень скажут спасибо, если в рацион добавить тахини. Полезные жиры защищают человека от диабета, важно употреблять продукт в преддиабетическом состоянии. О заболеваниях печени можно практически забыть: антиоксиданты блокируют свободные радикалы, которые часто становятся предвестниками их развития. Немаловажно и то, что кунжутная паста предотвращает ожирение печени и других подобных заболеваний.

Благодаря фитоэстрогенам половая система женщин будет находиться под защитой. А таких природных эстрогенов в блюде из семян кунжута много. Они укрепят кости, приведут в порядок гормональный фон, во время климакса предотвратят перепады настроения. Польза для красоты кожи и волос практически неизмерима. К тому же продукт позволяет быстрее заживлять раны, ссадины, порезы.

Кунжутная паста — отличное средство для всего иммунитета. Наличие в составе сезамина и сезамола позволяет снизить риск развития опухолей, нейтрализовать свободные радикалы.

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