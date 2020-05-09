Пандемия в Беларуси: COVID-19 подтвержден у более 22 тысяч человек

С начала эпидемии нового коронавируса в стране умерли 126 человек.

В Беларуси у более 22 тыс. человек подтвержден COVID-19, умерли 126 людей.

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Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на данные пресс-службы Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в Беларуси по состоянию на 9 мая выздоровели и выписаны 6 тыс. 50 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 22 тыс. 52 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего был проведено 251 тыс. 771 тест.

Также сообщается, что за весь период распространения коронавируса в стране умерли 126 человек.

Как сообщал УНИАН, в Минске сегодня, несмотря на эпидемию коронавируса, провели военный парад, посвященный Дню победы во Второй мировой войне. В параде участвовало более 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Над городом пролетели более 40 самолетов и вертолетов.