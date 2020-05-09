Несмотря на коронавирус: в Минске провели парад ко Дню победы (фоторепортаж, видео)

Беларусь – единственная страна в Европе, которая не ввела строгих ограничительных мер из-за распространения COVID-19.

В столице Беларуси Минске состоялся военный парад к 75-летию победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Мероприятие происходит несмотря на пандемию коронавируса в мире.

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Беларусь – единственная страна в Европе, которая не ввела строгих ограничительных мер из-за распространения COVID-19, а ее президент Александр Лукашенко отверг заявления о пандемии, назвав их «психозом».

Парад привлек внимание тысяч зрителей, трибуны на месте проведения мероприятия предназначены для 11 тысяч человек, пишет “Радио свобода”.

Вокруг места проведения установлено 167 полицейских пунктов пропуска.

На фото с парада видно большие толпы без защитных масок.

В Беларуси подтверждено более 21 тысячи случаев коронавирусной болезни, 121 человек погиб.

ВОЗ неоднократно призывала Минск вводить ограничительные меры, чтобы остановить распространение болезни.