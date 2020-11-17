В правительстве ожидают получения около 8 млн доз вакцин от COVID-19 уже во втором квартале 2021 года.

Пандемия коронавируса в Украине и мире продолжается. Количество случаев коронавируса продолжает расти.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на утро 17 ноябряв Украине обнаружили 11968 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.

Суточный показатель заболеваемости один из крупнейших за все время пандемии и занимает второе место. 14 ноября был зафиксирован антирекорд по количеству случаев заражения, за сутки заболело 12524 человека.

За вчера сделали 67127 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 37770, методом ИФА - 29357).

За все время пандемии в Украине заболело - 557657 лиц; выздоровело - 250983 лица; летальных исходов - 9 856; проведено ПЦР-тестирований - 3979421.

Украина, по данным сайта Worldometer, опередила Францию по количеству новых инфицированных коронавирусом.

Коронавирус в Киеве: статистика 17 ноября 2020

В Киеве за сутки подтверждено 1143 новых случаев заболевания COVID-19,14 человек умерли.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (164), Деснянском (155) и Днепровском (139) районах.

Карантин выходного дня в Украине: для чего ввели и что будет дальше

В правительстве объяснили усиление карантина в Украине, в частности введение карантина выходного дня, желанием разорвать цепочку заболеваемости.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде заявил, что если не принимать меры, то уже через месяц в Украине могут закончиться койкоместа для больных COVID-19. По его словам, в случае отмены карантина выходного дня впоследствии придется вводить тотальный карантин минимум на три недели.

Вакцина от коронавируса: когда и сколько доз будет в Украине

В правительстве ожидают получения около 8 млн доз вакцин от COVID-19 уже во втором квартале 2021 года.

Шмыгаль отметил, что правительство, и Министерство здравоохранения, в частности, постоянно ведет переговоры с мировыми компаниями о закупке дополнительных партий эффективной и проверенной вакцины.

По его словам, среди этих компаний есть и «Pfizer», и «Moderna», которые уже заявили об успешности своих вакцин.

О чем еще рассказал премьер Шмыгаль в Раде 17 ноября 2020

Коронавирус в мире: свежая статистика

По данным Института Хопкинса, по состоянию на утро 17 ноября общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире вплотную приблизилось к 55 миллионам.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк