По словам премьер-министра, если не обеспечить уменьшение социальных контактов, то уже через три недели Украина может пересечь отметку в 20 тыс. новых больных каждый день.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что если не принимать меры, то уже через месяц в Украине могут закончиться койкоместа для больных COVID-19.

Читайте такжеВ Кабмине отреагировали на инициативу нардепов отменить карантин выходного дняКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

"Если карантин выходного дня, по сути, мы с вами, украинцы, не будем обеспечивать необходимого уменьшения социальных контактов, то по данным аналитиков Совета национальной безопасности и обороны, отметку в 20 тысяч заболевших ежедневно мы можем пересечь уже за 3 недели ... Если не принимать мер, то уже через месяц у нас могут закончиться койкоместа", - отметил глава правительства.

Он добавил, что в такой ситуации необходимо будет вводить жесткий карантин и локдаун минимум на 3 недели.

"Решение о полном локдауне не будет введено до тех пор, пока у нас есть альтернатива. Но над этой альтернативой нужно работать всем вместе и достичь хотя бы плато и остановки роста эпидемии", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме этого Шмигаль отметил, что карантин выходного дня поспособствовал наименьшему передвижению людей с весны, когда действовал жесткий карантин.

"Что произошло в эти выходные в Украине, по данным Совета национальной безопасности и обороны, активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. в субботу снизилась почти на 19%, в воскресенье - на 27%. То есть люди банально остались дома - и это уменьшило мобильность. Мы видим это уменьшение по данным мобильных операторов. Это было самое большое достижение и наименьшее передвижение людей с весны, когда действовал жесткий карантин", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, это означает, что карантин выходного дня дает свои результаты.

"Мы очень надеемся, что его соблюдение поможет остановить рост количества больных", - сказал глава правительства и призвал всех украинцев соблюдать карантин выходного дня.

Шмыгаль также добавил, что "результат уменьшения заболеваемости благодаря карантину выходного дня увидим уже в ближайшие две недели".

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Автор: Таня Поляковская