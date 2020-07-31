Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 31 июля

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая, по последним данным, затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Читайте такжеNew York Times: В США начали проводить пересадки обоих легких пациентам с COVID-19

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на утро пятницы, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 671 909. В свою очередь, выздоровели 10 089 350 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).Всего в мире 17 241 298 человек инфицировано. По данным университета, за сутки заразились более 289,1 тыс. лиц.

Коронавирус в Украине - последние данные МИНЗДРАВА

В Украине 31 июля утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 69 884. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросло более 1000. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО. В целом в Украине обнаружили 69 884 случая коронавируса. С начала пандемии умерло 1693 людей. За последние сутки зафиксировали 1090 новых случаев. Количество выздоровевших составило уже 37 394.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram