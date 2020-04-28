В Польше число случаев заболевания COVID-19 превысило 12 тысяч

От начала пандемии коронавируса зафиксированы 570 смертей.

Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Польше превысило 12 тысяч человек.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

Читайте такжеИммунологи назвали еще одну группу людей, в которой риски заразится COVID-19 намного выше

Сейчас в Польше зафиксировано 12 089 инфицированных коронавирусом. За сутки выявлены 187 новых больных COVID-19.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 8 летальных случаев. Все умершие были преклонного возраста и у большинства из них были сопутствующие заболевания.

Всего в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии в Польше скончались 570 человек.

Как сообщал УНИАН, количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 3 040 709 человек. Вылечились от коронавирусной инфекции уже почти 894 тысячи пациентов. Умерли от болезни более 211 тысяч человек.