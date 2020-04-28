В Польше число случаев заболевания COVID-19 превысило 12 тысяч
Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Польше превысило 12 тысяч человек.
Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.
Читайте такжеИммунологи назвали еще одну группу людей, в которой риски заразится COVID-19 намного выше
Сейчас в Польше зафиксировано 12 089 инфицированных коронавирусом. За сутки выявлены 187 новых больных COVID-19.
Также за прошедшие сутки зафиксировано 8 летальных случаев. Все умершие были преклонного возраста и у большинства из них были сопутствующие заболевания.
Всего в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, от начала пандемии в Польше скончались 570 человек.
Как сообщал УНИАН, количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 3 040 709 человек. Вылечились от коронавирусной инфекции уже почти 894 тысячи пациентов. Умерли от болезни более 211 тысяч человек.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире