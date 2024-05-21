Министр иностранных дел Германии заверила, что ее страна твердо стоит на стороне Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник приехала с необъявленным визитом в Украину. По прибытии дипломат рассказала о сложной ситуации в стране и заверила Украину в том, что солидарна с ней, сообщает Spiegel.

"Ситуация в Украине резко ухудшилась после массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре и жестокого российского наступления в Харьковской области", - отметила она.

Также немецкий министр призвала к большей поддержке в защите воздушного пространства Украины.

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"Украина срочно нуждается в усилении противовоздушной обороны, чтобы защититься от российского ракетного и беспилотного града", - подчеркнула Бербок.

В издании напомнили, что для этого она вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом запустила глобальную инициативу по усилению противовоздушной обороны. Сейчас уже сообщается о почти миллиарде евро, который был собран для оказания дополнительной поддержки силам ПВО Украины.

"И мы упорно работаем над тем, чтобы эта сумма была еще больше. Мы переворачиваем каждый камень несколько раз и даже пошли дальше с дополнительным подразделением "Патриотов". Сейчас мы должны объединить усилия, чтобы Украина могла выжить, чтобы украинцы могли продолжать жить самоопределяющейся жизнью в будущем. И чтобы путинские войска не оказались вскоре на наших собственных границах", - подчеркнула Бербок.

Также министр вспомнила и о европейской солидарности в отношении Украины.

"Путин хотел захватить Украину в своем имперском безумии, но вместо этого он прочно соединил ее с Европой. Вступление Украины в ЕС было необходимым геополитическим следствием агрессивной войны России, нарушающей международное право", - сказала она.

Также дипломат оценила прогресс, которого уже достигла Украина в проведении реформ.

"Мы не должны ослаблять наши усилия сейчас - в плане судебной реформы, борьбы с коррупцией и свободы СМИ", - предостерегла политик.

Кроме того, она напомнила о конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в июне в Берлине.

"Наша поддержка основывается на глубоком убеждении, что Украина победит в этой войне. Путин спекулирует на том, что в какой-то момент мы исчерпаем свои силы, но мы не сдадимся. Вместе со многими другими странами со всех уголков мира Германия твердо стоит на стороне Украины", - заверила министр.

В издании добавили, что Бербок во время визита в Украину планировала поехать в Харьков, однако из-за постоянных российских обстрелов поездку пришлось отменить.

Поддержка Германии - последние новости

Как писал УНИАН, в Германии начались учения на ЗРК Patriot, который страна недавно согласилась передать Украине. По словам министра обороны Германии, страна поставит нашему государству еще одну систему Patriot и обучение украинских специалистов для этого уже начато.

Также сообщалось, что Германия купит у США три системы HIMARS для Украины.

"Могу подтвердить, что мы в сотрудничестве с американцами передадим Украине три системы HIMARS", - отметил Писториус журналистам.

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