Она подчеркнула, что сейчас все налаживается.

Украинская певица Тереза Балашова, которая выступает под сценическим именем СолоХа, впервые рассказала, как завершился судебный процесс с бывшим мужем.

Оказалось, что только тогда, когда она начала говорить публично, что он не выплачивает алименты - все изменилось. Экс-супруг наконец начал оказывать финансовую помощь их общей дочери Ариане и выполнять пункты брачного договора.

"Сейчас картина изменилась. Я выиграла суд, можно меня поздравить. И он рассчитывается за свои долги. Суперситуация", - сказала СолоХа в программе "Тур Зірками".

Певица говорит, что сейчас получает ежемесячно деньги, однако эта сумма всегда разная.

"Сумма алиментов в месяц "плавающая", поэтому нет четкой суммы. Это меньше 2 тысяч долларов", - добавила она.

Однако СолоХа отметила, что с нынешним мужем она решила не заключать брачный договор и объяснила это так:

"К сожалению, у нас огромная коррупция и во время войны она еще больше стала. Поэтому я поняла, если есть деньги на суды, то тогда составляйте договоры. Да, со вторым мужем никаких договоров мы не составляли. У нас все на доверии".

К слову, певица недавно родила вторую дочь. Однако держит в секрете свою личную жизнь и не показывает нынешнего избранника.

Напомним, ранее известный украинский актер откровенно рассказал о разводе с женой после 17 лет брака.

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