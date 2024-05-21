Россия представила свой проект резолюции после того, как в апреле наложила вето на подготовленный США документ, в котором содержался призыв предотвратить гонку вооружений в космосе.

Разработанная Россией резолюция Совета Безопасности ООН, призывающая все страны предотвратить "навсегда" размещение, угрозу или использование любого оружия в космическом пространстве, провалилась, поскольку в органе из 15 членов произошел раскол по этому поводу.

Проект не смог набрать минимум девять необходимых голосов: семь членов проголосовали за, семь против, а один воздержался. Вето могут наложить США, Россия, Китай, Великобритания или Франция только в том случае, если проект наберет не менее девяти голосов, пишет euractiv.

Россия выдвинула этот текст после того, как в прошлом месяце наложила вето на проект резолюции США, призывающей страны предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве.

Видео дня

"Мы здесь сегодня, потому что Россия стремится отвлечь внимание мировой общественности от разработки нового спутника с ядерным устройством", - заявил в Совете Безопасности перед голосованием заместитель посла США Роберт Вуд.

Он также обвинил Россию в запуске в четверг на низкую околоземную орбиту спутника, который, по мнению США, "вероятно является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите".

"Россия развернула это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США", - сказал Вуд, добавив, что запуск 16 мая последовал за запусками российских спутников, "вероятно, противокосмических систем на низкую околоземную орбиту" в 2019 и 2022 годах.

Российский проект содержал формулировки, перекликающиеся с предложением Москвы и Пекина 2008 года о заключении договора о запрете "любого оружия в космическом пространстве" и угроз "или применения силы против космических объектов", но дипломатические усилия не нашли международной поддержки.

Ядерное оружие в космосе

Договор о космосе 1967 года уже запрещает подписавшим его странам, включая Россию и США, размещать "на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения".

Вашингтон обвинил Москву в разработке противоспутникового ядерного оружия для вывода в космос. Россия это обвинение отвергла. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва против размещения ядерного оружия в космосе.

Небензя заявил, что российский проект резолюции охватывает как оружие массового уничтожения, так и все виды других вооружений и направлен на прекращение гонки вооружений в космическом пространстве.

В феврале 2022 года Россия запустила в космос спутник, который предназначен для испытания компонентов потенциального противоспутникового оружия, несущего ядерное устройство.

Как указывается в статье The Wall Street Journal, об этом заявили официальные лица США. Запущенный объект не имеет ядерного заряда, однако все же связан с российской противоспутниковой программой, которая вызывает все большее беспокойство в Белом доме, Конгрессе и у экспертов.

Вас также могут заинтересовать новости: