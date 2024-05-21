Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,00 грн, евро – 43,29 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 21 мая, вырос на 5 копеек – до 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 43,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн, евро – по курсу 42,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 16 копеек и составляет 40,00 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен – 43,29 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 5 копеек и составляет 40,03 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,94 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 43,55 грн/евро (курс продажи – 43,40 грн/евро).

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что в начале прошлой недели курс доллара рос во всех сегментах валютного рынка. Однако ближе к середине недели из-за активизации предложения иностранной валюты, вызванной приближением предельной даты уплаты квартальных налогов бизнесом, курс доллара на валютном рынке начал динамично снижаться и на пике достиг отметки 39,33 гривни за доллар.

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