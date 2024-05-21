Украинцев никто не спасет, кроме них самих, подчеркнул наш защитник.

Продолжается полномасштабная война в Украине против россиян, и украинский воин Роман Синицын дал прогноз насчет противостояния.

Защитник нашего государства поделился прогнозом во время интервью "Украинской правде". "...По моим надеждам, мы их победим. Мне хотелось бы, чтобы мои надежды оправдались", - сказал боец. По его словам, не следует забывать, что украинское государство противостоит стране-агрессору, которая имеет много ресурсов, огромную армию, и главная цель которой - всех нас уничтожить.

"Мне хотелось бы, чтобы побольше людей осознали, что нас никто не спасет, кроме нас самих. А то, что врагу можно давать бой, то, что можно его х*рячить очень эффективно и красиво, мы это доказали уже не один раз и не десятки раз", - заявил собеседник.

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Синицын подчеркнул, что для победы над РФ "прямо всем-всем" надо прилагать усилия. "Многие не осознают угроз. Ну не удастся спрятаться. Не проканает. Надо защищать то, что у тебя есть", - добавил наш защитник.

Интересные новости Украины о войне - сейчас это стоит знать

Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что российская сторона явно обострила войну, осуществив новое наступление в Харьковской области. Она считает, что Штаты должны предоставить Киеву больше помощи в нанесении ударов по базам внутри РФ.

Позже американский журнал Foreign Affairs написал, что Украина "все еще может победить" Россию, но для этого ей нужна правильная поддержка со стороны партнеров.

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