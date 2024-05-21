Согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и союзников к получению нового значительного пакета помощи Киеву.

Немецкие чиновники готовы поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов, которые в основном находятся в Европе, для поддержки помощи Украине в размере 50 млрд долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных лиц.

Отмечается, что согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к получению нового значительного пакета помощи Киеву и обеспечит участие США независимо от результата ноябрьских выборов.

Официальные лица в Соединенных Штатах Америки и ЕС говорят, что набирает обороты предложение США, которое, как ожидается, будет доминировать на переговорах между министрами финансов и руководителями центральных банков стран "Большой семерки", которые соберутся в Италии, на ежегодную встречу, стартующую 23 мая.

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Но немецкие чиновники не ожидают окончательной договоренности до встречи лидеров G-7 13-15 июня, а имплементация не состоится до следующего года, рассказали агентству люди, которые говорили на условиях анонимности.

"На кону стоит вопрос, сможет ли правительство Украины оставаться финансово жизнеспособным – финансировать свою оборону и обслуживать свой долг до 2025 года... Использование замороженных активов стало еще более насущным, учитывая неопределенность, связанную с выборами в США", – говорится в статье.

В течение нескольких месяцев США пытались использовать замороженные активы РФ для помощи Украине. Варианты варьировались от прямого ареста и передачи денег Украине до секьюритизации с целью выпуска облигаций или использования их для обеспечения определенной формы займа. Несколько европейских стран встретили эти предложения со скептицизмом, в частности, Франция и Германия выразили обеспокоенность относительно влияния таких шагов на финансовую стабильность и привлекательность евро.

Однако последнее предложение США было более положительно воспринято в европейских столицах, в том числе в Берлине, поскольку оно предусматривает только использование процентов, генерируемых активами, без ареста основной суммы долга. Страны ЕС уже согласились использовать этот поток доходов, облагая его налогом по ставке, близкой к 100%, и перечислять эти средства Украине дважды в год. Соглашение G-7 заменит эту договоренность. Ожидается, что эти активы будут генерировать около 5 миллиардов евро ежегодно.

Препятствия остаются

Окончательный размер пакета помощи будет зависеть от продолжительности сроков погашения долга и продолжительности иммобилизации активов, но официальные лица говорят, что он может составлять до 50 миллиардов долларов. США надеются, что все правительства G-7, или по крайней мере часть, примут участие в предоставлении авансового кредита. Но официальные лица заявили, что Вашингтон готов взять на себя всю сумму кредита самостоятельно, если ЕС предоставит достаточную гарантию того, что активы останутся обездвиженными, а кредит будет погашен.

Дилемма замороженных активов РФ

Ранее УНИАН писал, что Соединенные Штаты Америки и Европа объединяют усилия вокруг плана использования процентов, полученных от замороженных активов российского центрального банка, для предоставления Украине кредита.

В то же время Международный валютный фонд выступает против планов Запада использовать замороженные активы РФ, поскольку считает, что это может подорвать мировую валютную систему.

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