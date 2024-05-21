На рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили почти 25% продаж.

В апреле автопарк нашей страны пополнили 6,2 тыс автомобилей с дизельными двигателями: по сравнению с прошлым годом этот показатель оказался ниже почти на 10%. Из этого количества 1,4 тыс единиц составили новые авто, а 4,8 тыс единиц – подержанные, ввезенные из-за рубежа. Такие данные приводит портал "Укравтопром".

На рынке новых легковушек дизельные автомобили составили 24% продаж: по сравнению с апрелем прошлого года этот показатель почти не изменился. Если говорить о ввозимых подержанных авто, то здесь доля дизельных машин также составила 24%, однако это оказалось на 12% ниже, чем в прошлом году.

Наиболее популярными моделями новых дизельных легковушек стали:

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Renault Duster – 372 единицы;

Bmw X3 – 128 ед.;

Toyota Land Cruiser Prado – 125 ед.;

Volkswagen Touareg – 111 ед.;

Bmw X4 – 71 ед.

Наиболее популярными импортируемыми подержанными дизельными авто оказались:

Renault Megane – 485 единиц;

Skoda Octavia – 343 ед.;

Volkswagen Passat – 324 ед.;

Nissan Qashqai – 297 ед.;

Volkswagen Golf – 169 ед..

Авторынок Украины - динамика

Ранее эксперты выяснили, что легковые автомобили с бензиновыми двигателями пользуются наибольшим спросом среди украинцев: в прошлом месяце бензиновые авто охватили более 45% рынка новых легковушек.

Если говорить о конкретных моделях бензиновых машин, то наибольшей популярностью в апреле пользовались Mazda CX5, Toyota RAV-4 и KIA Sportage. При этом в нашей стране стремительно набирают популярность автомобили на аккумуляторных источниках питания: апрельские показатели оказались вдвое больше, чем в прошлом году.

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