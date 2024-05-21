Венгрия сталкивается с новым давлением с целью отказаться от противодействия предложению Киева о вступлении в Евросоюз.

Официальные лица Брюсселя настаивают на том, чтобы начать официальные переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз уже в следующем месяце, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

За кулисами дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают, пытаясь убедить венгерское правительство дать свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины, пишет Politico.

Пять дипломатов, выступавших на условиях анонимности, заявили, что цель состоит в том, чтобы начать официальные переговоры уже 25 июня.

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Открытие переговоров укрепит моральный дух Украины, которая уже более двух лет борется с полномасштабным российским вторжением и давно стремится присоединиться к западному блоку.

По словам дипломатов, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине.

Согласно украинскому резюме, после апрельских переговоров между влиятельным главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто "стороны отметили положительную динамику диалога". Киев ответил на список из 11 пунктов, представленный Будапештом, и ожидает ответа Венгрии, по расчетам на одного дипломата.

Один дипломат ЕС предположил, что Венгрия, возможно, захочет прекратить переговоры о вступлении Украины в ЕС до того, как в июле она примет на себя шестимесячное поочередное председательство в Совете ЕС.

"Было ощущение, что этого не следует делать до выборов [в Европейский парламент 9 июня], потому что это может стать вопросом выборов. Сейчас мы ищем это место в июне. Если вы венгры, вы бы предпочли, чтобы это [дискуссии вокруг членства Украины] было прекращено до председательства", - сказал дипломат ЕС.

После того, как лидеры ЕС дали Киеву политическую поддержку, следующим шагом в процессе вступления станет начало официальных переговоров посредством межправительственной конференции с Украиной. Это будет означать начало переговоров о членстве.

Для того чтобы это произошло, страны ЕС должны договориться о так называемых переговорных рамках. 27 столиц спорят по поводу этого документа с тех пор, как Европейская комиссия отправила им его в марте. Пока переговоры на техническом уровне идут хорошо, сказали двое дипломатов, и они ожидают, что новый проект будет отправлен послам ЕС в ближайшие недели, чтобы они могли решить самые острые вопросы.

Украина и ее сторонники в ЕС призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как Венгрия возьмет на себя поочередное председательство в Совете ЕС 1 июля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был самым большим внутренним препятствием на пути продолжающейся поддержки Украины со стороны ЕС на протяжении последних двух лет. Он несколько раз угрожал заблокировать решения ЕС о финансировании Киева, а также о переговорах о вступлении и санкциях против России. Прежде чем согласиться на рамки переговоров, Будапешт хочет получить больше гарантий по улучшению правовой защиты меньшинств в Украине.

В то же время Венгрия заинтересована в успешном председательстве в Совете ЕС, заявили дипломаты. Бельгийцы, которые в настоящее время имеют поочередное президентство, также пытаются убедить Венгрию, что это также и их политический интерес, особенно с учетом того, что Венгрия могла бы использовать один из нескольких методов, чтобы заблокировать вступление Украины в будущем, если бы захотела.

Бельгийские чиновники уже запланировали межправительственную конференцию (МПК) на 25 июня, всего за несколько дней до того, как Будапешт вступит в должность президента 1 июля. Но "как всегда, невозможно предсказать, что сделает Венгрия, пока мы не получим известие от самого Орбана", сказал один из дипломатов.

Представитель Постоянного представительства Венгрии при ЕС заявил, что внимание Венгрии сосредоточено на переговорных рамках.

"Первый шаг – найти там консенсус. До этого преждевременно обсуждать даты проведения IGC".

Вступление Украины в ЕС - детали

Лидеры ЕС заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому в декабре прошлого года, что хотят, чтобы Украина и Молдова присоединились к их клубу, что потенциально приведет к тому, что его членами станут 29 стран. Однако официальная юридическая процедура начала переговоров о членстве была задержана оппозицией со стороны Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина сделала все возможное на сегодня для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами. "Я думаю, что мы со своей стороны сделали все возможное на сегодня. Осталась только политика. То есть инструментально и операционно мы сделали все для того, чтобы в июне в ЕС открыли Украине переговоры", - отметил президент.

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