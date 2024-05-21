В Финляндии отметили, что безопасность страны должна быть на первом месте.

Финляндия хочет, чтобы Европейский Союз отыскал совместные меры для предотвращения того, что страна называет инструментализованной миграцией, то есть потока мигрантов, прибывающих из РФ без действительных проездных документов. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, пишет Reuters.

В прошлом году Финляндия закрыла свою границу с Россией, чтобы остановить растущее количество мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали, и обвинила Москву в том, что она использует миграцию как оружие против нее и Европейского Союза, однако Кремль отрицает такие слова.

Однако некоторые из мигрантов все же прибывают в страну, поэтому правительство Финляндии подало в парламент предложение, которое позволит пограничникам возвращать искателей убежища, которые пытаются въехать из России.

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"Мы должны ставить нашу национальную безопасность и безопасность стран ЕС на первое место. Мы очень хорошо осознаем свою ответственность за контроль над внешней границей Европейского Союза", - добавил Орпо во время пресс-конференции.

Граница между Финляндией и РФ - последние новости

Ранее заместитель начальника штаба по вопросам вооружения и логистики финских вооруженных сил генерал-лейтенант Микко Хейсканен заявил, что Финляндия проверила более 1000 соглашений с частными компаниями по изготовлению оборудования или оказанию услуг в случае войны с РФ. В FT отметили, что таким образом страна усиливает свою оборону, ведь имеет дело со все более агрессивной Россией.

"Нам нужно быть готовыми к долговременному кризису... Мы активизировали некоторые из них, мы проверили все сделки, мы проверили закупки не только боеприпасов, но и других материалов. Мы проверяем планы и готовность наших стратегических партнеров", - отметил Хейсканен.

Также Финляндия требует арестовать трех россиян, которые подозреваются в вывозе из страны продукции, пригодной для военных нужд.

"Полиция намерена задержать двух мужчин и одну женщину. По данным райсуда, мужчинам 25 лет. Женщине 18 лет", - сообщили журналисты.

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