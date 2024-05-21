Москвич тщетно убеждал судью, что не поддерживает "ни украинский режим, ни СВО", а волосы красит в яркие цвета с 2017 года.

В России москвич, который подвергся разбойному нападению, обратился за помощью в полицию, но в результате был обвинен в "дискредитации армии" и оштрафован.

Как сообщает "Лентач", москвича Станислава Нетесова оштрафовали за разноцветные волосы - часть цветов совпала с символикой Украины. В конце апреля этого года парень пришел в отдел полиции, чтобы написать заявление о нападении, однако сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы заняться поиском грабителей, составили в отношении потерпевшего протокол за "дискредитацию армии".

"Тверской суд Москвы оштрафовал 25-летнего Станислава Нетесова на 50 тысяч. В суде Нетесов пытался убедить судью, что он не поддерживает "ни украинский режим, ни СВО ВС РФ", а волосы красит в яркие цвета с 2017 года", - сказано в сообщении.

Видео дня

По словам Нетесова, в конце апреля на него напали неизвестные на остановке общественного транспорта в центре Москвы, когда он возвращался с работы домой. У него отобрали мобильный телефон, а также избили – в результате ударов потерпевший лишился зуба. После этого он отправился в полицию, где на него и составили протокол о "дискредитации".

Интересные происшествия - Россия в центре внимания

Напомним, москвич Станислав Нетесов в центре российской столицы подвергся нападению неизвестных. 28 апреля он сам пришел в МВД по Тверскому району, чтобы написать заявление об избиении и краже. Как выяснилось, накануне поздно вечером на него напали неизвестные на остановке общественного транспорта, когда он возвращался с работы домой. У молодого человека отобрали телефон и сильно избили, в результате нанесения ударов парень лишился зуба.

Однако российские правоохранители сочли заявление Нетесова неубедительным. Более того, обвинили его в дискредитации армии РФ - якобы разноцветная прическа избитого москвича символизирует Украину. На него составили протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за его нестандартной прически.

В частности, волосы молодого человека выкрашены в голубой, зеленый и желтый цвета. Силовики сняли у молодого человека отпечатки пальцев, заявили ему, что заставят "целовать родную землю в окопах", а также вручили повестку в военкомат.

Вас также могут заинтересовать новости: