В то же время 35% выступили категорически против применения пыток.

47% граждан РФ считают, что "в исключительных случаях" можно применять пытки в отношении подозреваемых. К примеру, если речь идет о тех людях, которые подозреваются в совершении тяжких насильственных преступлений. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского "Левада-центра", пишет Радио Свобода.

За последние пять лет такой показатель вырос на 10% - в 2019 году к пыткам положительно относились менее трети опрошенных. Лишь 35% выступили категорически против применения пыток. С 2019 года такой показатель снизился почти в два раза - с 59%. Остальное количество респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Отмечается, что такие результаты опроса социологи связывают с последствиями теракта в московском концертном зале "Крокус Сити Холл", который, как они считают, шокировал большинство россиян. Известно, что 22 марта несколько вооруженных автоматами людей ворвалось в концертный зал на окраине Москвы и начали стрелять по зрителям. После чего злоумышленники подожгли зал, в результате чего произошел пожар и обвалилась крыша здания.

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По официальным данным, тогда в результате теракта погибло 144 человека, еще 551 человек пострадал. По состоянию на сегодня все исполнители теракта преимущественно являются гражданами Таджикистана, сообщают российские следственные органы.

"Четверо обвиняемых подверглись насилию и, вероятно, пыткам, во время задержания и сразу после него. Одному из них отрезали часть уха, другого, вероятно, пытали электротоком - соответствующие фотографии опубликовали провоенные телеграм-каналы", - добавили журналисты.

Последние новости России

Недавно ростовский митрополит РПЦ Меркурий посоветовал прихожанке отравить своего мужа мышьяком. Митрополит рассказал, что женщину раздражали его бытовые привычки и подорванное здоровье. Она спросила духовника, как избавиться от этой раздраженности.

"Я сказал ей: "Убейте его!" Она говорит: "Как?" Я ответил: "Просто тихо подсыпайте ему мышьяк в пищу. Никто же не подумает, что ты отравляешь его мышьяком. Он тихо загнется". Шок... Она говорит: "Я не могу этого сделать". Я говорю: "Тогда терпи, ты же его любишь", - отметил Меркурий.

Также в Белгородской области запретили массовые скопления россиян из-за опасений атак дронов РФ. На такое нововведение местных властей пожаловались жители региона.

"Сейчас запрещено массовое скопление, людей, только в церкви будет в понедельник служба, панихида будет. Вот такая ситуация. Не будет ничего. Я так понял, потому что я сам не слышал, но об этом говорили прихожане", - отметил житель Белгородской области.

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