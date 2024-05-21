Автобиографический фильм вызвал возмущение в штабе политика.

Автобиографический фильм "Ученик", который показывает молодые годы скандального 45-го президента США Дональда Трампа, не понравился представителям политика. Сейчас они угрожают судом создателям киноленты. Об этом пишет издание Independent.

Премьера фильма "Ученик" состоялась вчера, 20 мая, на Каннском кинофестивале. Однако предвыборный штаб Трампа сразу отреагировал на киноленту и выразил свое возмущение.

"Мы подадим иск в суд, чтобы опровергнуть ложные утверждения этих мнимых режиссеров. "Это мусор" - чистая выдумка, которая делает сенсационную ложь. Она уже давно развенчана", - заявил представитель штаба Стивен Чунг.

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Создатели же фильма говорят, что байопик действительно содержит множество сцен с участием Трампа, в которых он, например, употребляет наркотики или делает косметические операции. Но это не повод скрывать правду от мира, поэтому режиссер фильма Али Аббаси сказал так:

"Не существует хорошего метафорического способа справиться с растущей волной фашизма. Есть только грязный путь. Есть лишь банальный путь. Я думаю, что проблема мира заключается в том, что хорошие люди слишком долго молчали. Итак, я думаю, пришло время сделать фильмы актуальными. Пришло время снова сделать фильмы политическими".

Также сообщается, что после показа фильма на Каннском кинофестивале, кинолента "Ученик" получила восьмиминутные овации зрителей.

Что известно о фильме "Ученик"

Сценарий к фильму "Ученик" совместно с режиссером Али Аббаси написал американский писатель Габриэль Шерман.

Главную роль молодого Трампа играет актер Себастьян Стэн, который известен по фильмам "Первый мститель", "Тоня против всех" и другими киноработами.

История фильма сосредотачивается на отношениях Трампа с первой женой Иваной, адвокатом и личным помощником Роем Коном, которого играет актер Джереми Стронг. Создатели отмечали, что это кино является исследованием "силы и амбиций в мире коррупции и обмана".

Напомним, ранее стало известно, что на Каннском кинофестивале презентовали фильм о Путине.

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