Заморозков больше не должно быть, но и 30-градусная жара к нам еще не придет.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха раскрыла, какая погода ожидает украинцев в ближайшее время и до конца мая. Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно прогнозов на ближайшее время и до конца месяца, и стоит ли украинцам ожидать 30-градусной жары или заморозков до конца мая.

"В целом на этой неделе и в дальнейшем, скажем так, по крайней мере до конца месяца мы уже заморозков не ожидаем. Все же уже изменились синоптические условия так, что будут поступать преимущественно теплые воздушные массы", - отметила Птуха.

Так, в ближайшую неделю, по ее словам, температура в ночные часы составит 9-14 тепла, а в дневные - в пределах 22-28 градусов. "30-к пока не ожидаем. Все же это +28. По югу Украины, скорее всего, это будет пока самая высокая температура. На этой неделе. И в принципе каких-то сильных кардинальных сдвигов на следующей также не наблюдаем", - сказала эксперт.

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Она пояснила, что на этой неделе на территорию Украины будет влиять поле повышенного давления с северо-востока. "В целом синоптические условия - мы будем в таком малоградиентном поле повышенного давления. То есть это когда нет такого или ярко выраженного антициклона просто над нашей территорией, или наоборот - циклона", - рассказала Птуха и отметила, что в большинстве регионов большую часть времени погода будет без осадков.

В то же время над Центральной Европой на этой неделе находится циклон. "И его фронтальные системы будут несколько влиять на наши западные области, и там будут вызывать местами кратковременные дожди и отдельные грозы", - отметила синоптик.

Кроме того, через северо-восток территории Украины - Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области - будет пролегать малоактивный атмосферный фронт, поэтому в дневные часы там могут быть небольшие кратковременные дожди и отдельные грозы. Но они будут иметь довольно локальный характер.

"Поэтому относительно осадков - их не очень много. Немножко больше, конечно, может быть по Карпатам, Закарпатью. Ну, и эти уже осадки приобретают, конечно, характер теплого периода. Когда это могут быть именно кратковременные дожди, преимущественно грозовые дожди. Поэтому готовимся уже к такой практически летней погоде: на этой неделе и по крайней мере следующей - также", - сказала эксперт.

Птуха добавила, что антициклон с северо-востока будет отступать в восточном направлении, но взамен будет меняться следующим, также с севера, из Скандинавии, но кардинальных сдвигов в ближайшее время не ожидается.

Относительно того, где, в каких регионах Украины в ближайшее время будут самые высокие и самые низкие температуры, синоптик отметила, что самые низкие будут в западных областях - из-за облачности и осадков.

"Если говорить о дневных максимумах, в Карпатском регионе - это 19-24. Плюс также побережье морей. Там за счет приближенности к морю, именно по побережью морей, то температурные показатели, ведь вода не так быстро прогревается, и поэтому она обеспечит в дневные часы... в пределах 19-24", - рассказала синоптик.

Так, по словам Птухи, в целом переход из весны в лето должен быть достаточно мягким, этот постепенный переход в метеорологическое лето уже происходит.

Потепление в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что на этой неделе в Украине ожидается комфортная погода, местами с небольшими дождями. В то же время во второй половине недели ожидается усиление ветра.

По его словам, постепенное прогревание воздуха ожидается в течение ближайших дней в большинстве областей страны. Ночные заморозки полностью отступят, а днем температурный фон будет соответствовать летним показателям.

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