В целом в ближайшие дни в столице будет преобладать сухая погода.

На ближайшей неделе по Киевской области будет преобладать сухая и очень теплая погода, однако осадки все же ожидаются. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Синоптики объяснили, что на этой неделе будут преобладать воздушные потоки с юго-востока, которые принесут тепло и повышение температурных показателей, как в дневные, так и в ночные часы.

"Также, поле повышенного давления обеспечит преимущественно солнечную погоду и только в пятницу местами ожидаем небольшие кратковременные дожди", - прогнозируют в Укргидрометцентре. Видео дня

Температура в Киеве в течение ближайших дней составит +25°...+26°, ночью столбики термометров будут показывать +13°...+15°.

Погода в Киеве и Киевской области - прогноз на 21 мая

Сегодня, 21 мая, на Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Ветер будет южный, 3-8 м/с. Температура по области составит +21°...+26°, а в Киеве столбики термометров остановятся на отметке около +25°.

В целом, по данным синоптиков, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. В западных и северо-восточных областях ожидаются местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер будет южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ожидается в пределах +22°...+27°.

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