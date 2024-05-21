Даниил Гетманцев отметил, что шансов на принятие этого законопроекта нет.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект №11264, которым предлагается ввести налог на "бездетность".

В частности, отмечается, что "демографический сбор" предлагают взимать с физических лиц, граждан Украины в возрасте от 21 до 58 лет. Речь идет о таких ставках:

1,5% от объекта налогообложения - для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения - для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% от объекта налогообложения - для лиц, имеющих двух детей.

Если человек имеет трех или более детей - налог они не будут платить. Кроме того, от "демографического сбора" планируют освобождать людей, которые имеют бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, а также лиц, имеющих статус лиц с инвалидностью I группы.

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Целью этого законопроекта, согласно пояснительной записке, является улучшение демографической ситуации в Украине. В частности, предлагается выделять поддержку семьям с детьми, молодым гражданам и тому подобное. Деньги на это планируют выделять непосредственно из "демографического сбора.

Сейчас законопроект предоставлен для ознакомления в Комитет. На него уже отреагировал глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что шансов на принятие этого законопроекта - нет.

"Налог на бездетных существовал в разное время в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и, бесспорно, в СССР с 1941 года до самого конца империи. В народе назывался налогом на яйца, учитывая неравный налоговый статус женщин и мужчин. Наверное, вдохновившись именно этими историческими примерами коллега Гривко зарегистрировал свой резонансный законопроект, которым стремится улучшить нашу демографию таким противоречивым способом как налогообложение бездетных, или, возможно, сделать автора еще более известным всей стране своими инициативами. Отвечаю всем одновременно: нет, шансов на принятие нет. А вот шансы пополнить коллекцию гротескных законодательных инициатив девятого созыва ВР есть", - написал Гетманцев в своем Telegram.

Демографический кризис в Украине: что нужно знать

Накануне в Минсоцполитики заявили, что уже к 1 января 2041 года население Украины в границах 1991 года может сократиться до 28,9 млн человек. К 1 января 2051-го года это количество может снизиться до 25,2 млн.

По мнению эксперта Александра Гладуна, Украину может ожидать демографический кризис. Ведь на начало 2024 года количество населения страны сократилось до примерно 35 миллионов.

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