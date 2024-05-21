По словам эксперта, многие люди становятся зависимыми от алкоголя, из-за чего очень важно его употреблять небольшими дозами.

Эксперт в области здравоохранения профессор Тим Спектор порадовал тех, кто любит пить красное вино. По его словам, один-два бокала этого напитка могут быть даже "полезными" для вашего здоровья, пишет Mirror.

"Некоторые считают, что, защищая свой вечерний бокал красного, я определенным образом даю зеленый свет алкоголю как здоровому напитку, который каждый должен пить каждый день. Это, как вы не удивитесь, не является моим профессиональным мнением, поскольку всегда существует потребность в балансе", - заметил он.

В колонке для Daily Telegraph он заявил, что знает, что алкоголь является ядом, ведь многие люди становятся от него зависимыми и страдают от значительных последствий для здоровья. Однако Спектор отметил, что есть научные исследования, подтверждающие то, что красное вино в отличие от других алкогольных напитков, имеют некоторые преимущества для здоровья - особенно для сердца.

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"Существуют веские доказательства того, что бокал красного вина в день защищает здоровье сердца. Другие алкогольные напитки этого не делают. Этот защитный эффект частично обусловлен растительными химическими веществами в красном вине, которые называются полифенолами, которые являются антиоксидантами, помогающими питать микробиом вашего кишечника. Они также присутствуют в традиционно сваренных сидрах и, в меньшей степени, в розовых винах", - заверил специалист.

Также эксперт подчеркнул важность баланса и социального взаимодействия.

"Кроме полифенолов, мы не должны недооценивать социальные преимущества выпивки с друзьями. Это особенно актуально, когда мы становимся старше, ведь существует тесная связь между хорошими социальными сетями и снижением риска смертности. На Западе мы сталкиваемся с пандемией одиночества, и для некоторых выпивка с друзьями может стать настоящим спасательным кругом", - добавил он.

Кроме того, Спектор обратился и к тем людям, которые воздерживаются от алкоголя.

"Некоторые люди никогда не пьют, а некоторые люди отказываются от алкоголя, чувствуют себя намного лучше и больше никогда к нему не прикасаются. Если это вы, то я не рекомендую вам сейчас начинать пить красное вино. Большинство людей, которых я знаю, употребляют алкоголь. Как бы скучно это ни звучало, но умеренность является ключевым фактором, и если вы пьете красное вино в умеренных количествах и устраиваете себе безалкогольные дни, любые негативные последствия, скорее всего, будут относительно незначительными, особенно если учесть пользу полифенолов и социальных связей", - добавил эксперт.

Он еще раз подчеркнул, что тем, кто вообще не пьет алкоголь, не стоит начинать пить красное вино ради пользы для здоровья.

"Но для многих людей непьющая жизнь просто нереальна или непрактична. Надо смотреть правде в глаза: многим из нас нравится употреблять алкоголь, и если мы сможем делать это контролируемо и разумно, соблюдая употребление красного вина, это вряд ли нанесёт большой вред, а может даже принести пользу", - сказал он.

Другие интересности о вине

Ранее специалист по алкоголю из Нью-Йорка Хизер Муриэлло рассказала о правиле 20/20 относительно того, как хранить вино.

"Охладите красные вина в холодильнике за 20 минут до подачи, чтобы раскрыть их сложные ароматы, а белым дайте отдохнуть в холодильнике в течение 20 минут, чтобы раскрыть их полный букет и яркую кислотность", - подчеркнула она.

Также астрологи подобрали тип вина, который больше всего подходит для каждого знака Зодиака. В частности Овнам подходит Каберне Совиньон, Близнецам - шампанское, для льва - розовое.

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