На Харьковщине ситуация остается сложной и динамично меняется.

До 600 российских оккупантов из Тульской области (РФ) под видом гражданских передвигаются в Луганскую область. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"На одном из направлений враг передвигается на гражданских автомобилях из Тульской области на территорию Луганской. Количество до 600 человек. Цель их - перемещение и комплектование резервов для осуществления дальнейших штурмовых действий как в Донецкой, так и, вероятно, в Луганской областях", - сказал он.

По его словам, так враг хочет сохраниться, потому что военные машины украинской разведкой с помощью дронов уничтожаются сразу. При этом сказал, что маскировка под гражданских, которая имитируется как якобы эвакуация, позволяет врагу передвигаться, потому что Силы обороны "не ведут огонь по гражданским жителям, которые эвакуируются с тех или иных территорий".

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Волошин также рассказал, что на Харьковщине ситуация остается сложной, динамично меняется, Силам обороны удалось ее стабилизировать, в частности, и в городе Волчанск.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" отмечает, что враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону, в частности, у Липцев, Волчанска, сочетая наземные штурмы с авиационными ударами.

"Оккупанты применяют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области", - добавил он.

По его словам, за прошедшую неделю на этом направлении враг совершил 83 атаки, а сегодня утром уже произошло 5 боевых столкновений. При этом добавил, что в то же время, по сравнению с прошлыми сутками, количество боестолкновений снизилось почти в два раза.

"Враг не прекращает попыток сосредоточить свои усилия на направлении Стрелечья, Липцы и на захвате Волчанска с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тылы наших войск", - подчеркнул Волошин.

Он отметил, что у границ противником была значительно усилена оперативно-тактическая группировка войск "Север", в которую вошли боевые части как 6-армии, так и 11 и 44 армейских корпусов.

"Силы обороны пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое в районе Волчанска, где враг намеревался закрепиться в жилой застройке, но наши защитники делают все возможное и не дают ему это сделать", - рассказал Волошин.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины контролируют город Волчанск, за который ведутся ожесточенные бои на севере Харьковщины, на 60%.

Заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха вчера, 20 мая, отмечал, что российские захватчики осуществляют непрерывные обстрелы фактически всего приграничья, в том числе Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов, а также продолжают штурмовые действия в направлении населенного пункта Липцы и города Волчанск.

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